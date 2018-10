Un'altra vittoria in rimonta per i nerazzurri, che espugnano Eindhoven e volano a punteggio pieno. Scopriamo i voti della sfida del Philips Stadium.

03 ott 2018 di Stefano Fiori

Ci ha preso gusto l'Inter: vittoria in rimonta contro il Tottenham, stesso copione nella tana del PSV. Al Philips Stadium di Eindhoven, i nerazzurri mettono la firma su un altro 2-1: dopo le prime due giornate di Champions League, la squadra di Luciano Spalletti vola nel Gruppo B a punteggio pieno. La situazione ideale per pensare con tutta calma al prossimo, importantissimo impegno: il 24 ottobre si riparte dalla trasferta in casa del Barcellona. Per preoccuparsi di Messi e compagni, però, c'è tutto il tempo: l'Inter può godersi una partenza a razzo nell'Europa che conta.

Contro i campioni in carica olandesi, la sfida è stata tutta in salita. Normale aspettarselo, davanti a un avversario che ha vinto tutte e 7 le prime partite di Eredivisie. E che soprattutto aveva la gran voglia di dimenticare la figuraccia in casa del Barcellona. Alla mezz'ora, il loro piano sembrava potersi realizzare: al 27' il vantaggio dei padroni di casa è tutto merito della magia di Pablo Rosario.

La rete subita infonde però ancora più carica ai nerazzurri, in controllo del match fino a quel momento. Nainggolan prende in mano la squadra e la trascina fino al pareggio: conclusione al volo perfetta e gara di nuovo in carreggiata, a un minuto dall'intervallo. Al 60' è poi capitan Icardi - con la complicità del portiere avversario Zoet, a pescare il jolly del definitivo 2-1. Il PSV ha provato a strappare almeno il pareggio, ma si è dovuto arrendere di fronte alla super parata di Handanovic sulla rovesciata di Malen. Andiamo allora a scoprire i voti e i protagonisti della sfida di Champions League.

Getty Images Champions League, PSV-Inter 1-2

Champions League, le pagelle di PSV-Inter

PSV (4-3-3): Zoet 5.5; Dumfries 6.5, Schwaab 5.5, Viergever 6, Angeliño 5.5; Rosario 6.5, Pereiro 6 (75' Malen 6.5), Hendrix 6; Lozano 6.5, L. De Jong 5, Bergwijn 6. Allenatore: Mark van Bommel 5.5.

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6.5; D'Ambrosio 5.5, Skriniar 6.5, de Vrij 6.5, Asamoah 6.5; Vecino 7, Brozovic 5.5; Politano 6.5 (90' Candreva sv), Nainggolan 7 (86' Borja Valero sv), Perisic 5.5; Icardi 7. Allenatore: Luciano Spalletti 6.5.

I migliori

Icardi 7

Seconda partita in Champions League, secondo gol: cosa chiedere di più a Maurito? L'argentino cerca per tutto l'incontro la rete, lottando come un leone contro i due rocciosi centrali olandesi. La trova dopo 60 minuti, con la complicità dell'uscita scriteriata del portiere olandese Zoet. Nell'Inter che vince e convince in Europa, è sempre lui l'uomo copertina.

Nainggolan 7

Un trascinatore, uno dei pochi trequartisti europei capace di mordere le gambe avversarie come un interditore. Dopo il gol subito dai suoi, è il leader che dà la scossa alla squadra. Il gol è la naturale conseguenza. Assolutamente decisivo.

Vecino 7

Che partita, quella dell'uruguaiano: comanda il centrocampo, sventaglia palloni su palloni e tenta anche la conclusione. La sua firma arriva sul gol di Icardi, spedito a rete proprio da un suo lancio millimetrico.

I peggiori

Luuk De Jong 5

Il più giovane dei fratelli De Jong viene risucchiato via via dalla morsa letale di Skriniar e de Vrij. La sua presenza è solo fisica, di palloni ne gioca pochissimi.

Zoet 5.5

Compie due super parate, entrambe su Icardi. La sua prestazione è condizionata però dalle reti subite. In occasione del primo gol, non blocca la conclusione di Asamoah. Sul secondo, poi, l'uscita avventata regala a Icardi il pallone della vittoria.

Perisic 5.5

È uno dei pochi interisti, insieme a D'Ambrosio e Brozovic, a deludere un po' le aspettative. Si muove tanto, ma crea poco e spreca troppi passaggi. Non è una serata da incorniciare, almeno per lui.