Al Philips Stadion di Eindhoven la squadra di Spalletti vuole vincere per restare a punteggio pieno dopo il successo ottenuto in casa contro il Tottenham: fischio d'inizio alle ore 21.00.

0 condivisioni

20 minuti fa

L'Inter di Luciano Spalletti non vuole più fermarsi. Dopo aver vinto contro Tottenham, Sampdoria, Fiorentina e Cagliari, i nerazzurri cercano il pokerissimo di successi nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Mercoledì 3 ottobre al Philips Stadion di Eindhoven andrà in scena PSV-Inter, con il fischio d'inizio fissato alle ore 21. Nel Gruppo B i nerazzurri sono al comando a quota 3 punti in compagnia del Barcellona, che stasera sfiderà il Tottenham a Wembley.

Ecco dove vedere PSV-Inter in TV e streaming: la sfida sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 254) e sull'applicazione SkyGo per tutti gli abbonati al servizio, anche da pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, c'è la possibilità di acquistare un ticket anche giornaliero su NowTv.