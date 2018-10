Al San Paolo la squadra di Ancelotti vuole vincere per riscattarsi dopo il pareggio a reti bianche in casta della Stella Rossa: fischio d'inizio alle ore 21.00.

2 ore fa

Il Napoli non può sbagliare. Dopo aver pareggiato 0-0 nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, la squadra di Ancelotti deve vincere per coltivare il sogno di qualificarsi agli ottavi. Sì, un sogno. Perché l'avversario di turno sarà il Liverpool di Jurgen Klopp, squadra vicecampione d'Europa in carica.

Napoli-Liverpool andrà in scena mercoledì 3 ottobre al San Paolo (previsti 40mila spettatori), fischio d'inizio fissato alle ore 21. Nel Gruppo C gli azzurri sono a quota 1 dietro ai Reds (3 punti) e in compagnia della Stella Rossa, che alle 18.55 scenderà sul prato verde del Parci dei Principi per sfidare il PSG (0 punti).

Ecco dove vedere Napoli-Liverpool in TV e streaming: la sfida sarà visibile in chiaro su Rai 1 (e Rai Play), su Sky Sport 1 (canale 201) e sull'applicazione SkyGo per tutti gli abbonati al servizio, anche da pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, c'è la possibilità di acquistare un ticket anche giornaliero su NowTv.