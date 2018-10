Calciomercato Lazio, l'offerta "indecente" per Milinkovic era del Milan

Nonostante l'offerta monstre, l'affare non sarebbe andato in porto principalmente a causa delle tempistiche. La Lazio non avrebbe avuto il tempo di trovare un sostituto all'altezza e avrebbe quindi deciso di rispedire la proposta al mittente. Ma con ogni probabilità la prossima estate verranno recapitate altre offerte indecenti dalle parti di Formello.

Ma una volta ammessa l'esistenza di una maxi offerta per il classe '95, la domanda che sorge spontanea è: chi ha avanzato la proposta in questione? A rispondere ci pensa l'edizione odierna de Il Messaggero. Il club italiano che ha bussato alle porte dei biancocelesti negli ultimi giorni di calciomercato sarebbe stato il Milan, che avrebbe offerto 40 milioni cash più altre tre rate da 40 milioni ciascuna fino al 2021.

"Ho ricevuto un'offerta indecente per Milinkovic, l'ho rifiutata perché avevo fatto una promessa al mio allenatore". Così parlava nella giornata di ieri il presidente della Lazio Claudio Lotito. Nella sessione estiva di calciomercato il patron dei biancocelesti ha quindi trattenuto il centrocampista serbo per poi rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2023 a 3 milioni di euro più bonus.

