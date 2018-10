Secondo As il club nerazzurro non vuole lasciare nulla di intentato per colmare il gap in campionato con la Juventus e vede nel croato un tassello fondamentale.

59 condivisioni

un'ora fa di Alberto Casella

Il corteggiamento nel calciomercato estivo si è svolto sempre sotto traccia. L'Inter voleva fortissimamente Luka Modric e non è escluso, secondo i bene informati, che il sentimento fosse ricambiato dallo stesso croato, anche se ufficialmente nessuno usciva allo scoperto.

A un certo punto l'irritazione del Real Madrid, soprattutto negli ultimi giorni di trattative, ha raggiunto i livelli di guardia: Florentino Perez, non tollerando l'idea di fare la fine dell'agnellino pasquale cotto a fuoco lento, ha deciso di alzare la voce, prima richiamando la clausola rescissoria da 750 milioni di euro - lo volete? pagatela - e poi accusando il club nerazzurro di contatti illeciti col giocatore.

Insinuazioni che l'Inter ha respinto con sdegno - e con la conferma di Modric - rimandandole al mittente. Detto questo, è innegabile, e le primissime prestazioni degli uomini di Spalletti in questa stagione lo hanno confermato, che una figura come quella del croato al centrocampo nerazzurro farebbe comodo più del pane.

149 Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Cagliari - Serie A 2018/2019-foto-150

Chiudi 1 di 149

Calciomercato Inter: a centrocampo serve Modric

Infatti, limitandoci alla Serie A, prima di imbroccare la ministriscia di tre vittorie consecutive contro Sampdoria, Fiorentina e Cagliari, l'Inter ha lasciato per strada punti pesantissimi al pronti-via. Le sconfitte contro Sassuolo e Parma e il pareggio interno subito in rimonta dal Torino hanno già scritto 8 nella casella dei punti di distacco dalla vetta, dove si è installata una Juventus a punteggio pieno e con un Cristiano Ronaldo in più nel motore.

Getty Images

Per questo, in vista del calciomercato di gennaio, Suning starebbe studiando l'offerta giusta da mettere nelle mani di Ausilio, col compito di convincere il Real Madrid a cedere Modric. Convinto, il Fifa Best Player lo sarebbe già e, inoltre, il momento negativo dei Blancos potrebbe rappresentare, secondo As, un'opzione favorevole ai nerazzurri. In difesa, sulle fasce e in attacco la squadra è discretamente coperta: è a centrocampo che Spalletti vorrebbe un metronomo, un ragionatore, uno in grado di dettare i tempi ed evitare quei cali di concentrazione che ogni tanto fanno sbandare i suoi, lasciandoli a tratti in balia degli avversari.

Getty Images

Spalletti e l'ombra di Simeone

Un ruolo che, per natura, non appartiene né a Brozovic né a Nainggolan, che pure stanno facendo bene, ma che il tecnico ritiene necessario per fare il salto di qualità, soprattutto in patria. Anche perché, sempre secondo As, nell'agenda del calciomercato nerazzurro ci sarebbe, sotto traccia per carità, sempre annotato anche il nome di Diego Simeone.