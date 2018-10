Serie A, Giudice Sportivo: niente prova TV per Federico Chiesa

L'attaccante della Fiorentina non sarà squalificato con la prova TV. E il ds dei viola Corvino lo difende: "Giù le mani da Federico e dal club".

2 ore fa

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina: Federico Chiesa non sarà squalificato visto che non è stata richiesta la prova TV. L'attaccante dei viola rischiava uno stop per il rigore che si è procurato nel match della settima giornata di Serie A vinto 2-0 contro l'Atalanta, un penalty assegnato dall'arbitro Valeri per un fallo di Toloi.

Come riporta Sky Sport, la Procura Federale non ha ravvisato un'irregolarità tale da richiedere l'utilizzo delle immagini televisive. Non sarà contento il tecnico dei bergamaschi Gasperini, che si era augurato una punizione per il classe 1997, e nemmeno il presidente della Dea, furioso al termine della gara.

Il ds della Fiorentina Corvino si schiera invece con Chiesa e lo difende da qualsiasi attacco: