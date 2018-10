Real Madrid, Cicinho: "Quando spesi 25mila euro nel negozio di Beckham"

Una volta andai nel negozio di Beckham e spesi 25mila euro. Non fu una piacevole esperienza. Comprai una camicia, una giacca e un giubbotto. Quando chiesi alla commessa il conto e lei mi rispose "25mila euro", pensai: "Ca**o, me la metterà solo due e o tre volte!"

Ormai non si indossa più la maglia della Nazionale brasiliana per vincere titoli, si pensa solo alla carriera e alle opportunità che possono derivare dalla Nazionale

L'ex giocatore della Roma Cicinho ha svelato alcuni aneddoti legati alla sua esperienza con il Real Madrid . Lo ha fatto durante la trasmissione Bolivia Talk Show, durante la quale ha criticato anche i giocatori moderni per il modo in cui trattano la Nazionale brasiliana:

