L'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di oggi è la Bola che dedica la sua prima pagina al Benfica, impegnato questa sera in Champions League. Le Superaquile giocheranno alle ore 21:00 in casa dell'AEK Atene.

Anche il Mundo Deportivo pensa già a Tottenham-Barcellona di Champions League, spronando Suarez a segnare. L'attaccante uruguayano non segna in una trasferta di Champions dal settembre del 2015.

La prima pagina dell'edizione odierna di As si concentra sul Real Madrid che cercherà di ritrovare la vittoria nella sua seconda partita di Champions League. I campioni in carica affronteranno il CSKA Mosca.

La prima pagina di Tuttosport si concentra sul momento della Juventus e sui progetti futuri di Andrea Agnelli. La rivoluzione societaria messa in atto punta a far diventare il club bianconero il numero 1 al mondo.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla Juventus ma anche sul futuro di due ex bianconeri come Marotta e Antonio Conte. Secondo il giornale romano, i due potrebbero ritrovarsi al Manchester United.

La Juventus, per la prima volta dall'inizio della stagione senza Cristiano Ronaldo, aprirà la giornata giocando alle 18:55 contro lo Young Boys mentre la Roma ospiterà all'Olimpico il Viktoria Plzen per trovare i suoi primi punti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK