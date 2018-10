L'ex stella del Newcastle si scaglia contro il centrocampista francese.

2 ore fa

In casa Manchester United continua a non essere un bel momento. Dopo la sconfitta per 3-1 in casa del West Ham, il club occupa la decima posizione in Premier League a 9 punti di distanza dalla vetta occupata da Manchester City e Liverpool.

Del momento dei Red Devils ha parlato l'ex stella del Newcastle Alan Shearer che si è scagliato contro i giocatori e in particolare contro Paul Pogba.

Il Manchester United è una vergogna - ha detto Shearer al Sun - ed è un vero peccato che i giocatori non giochino per José Mourinho. Sabato la squadra sapeva quanto fosse importante la partita per l'allenatore, ma nessuno ha giocato per lui. Mi vergogno per loro

Poi si è soffermato sull'ex Juventus: