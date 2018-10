The Best FIFA 2018: Messi vota Cristiano Ronaldo, ma il portoghese...

The Best FIFA 2018: Messi vota Cristiano Ronaldo, ma il portoghese...

E oggi, chissà, senza i lunghi anni di rivalità in Liga, magari la Juventus potrebbe schierare la coppia impossibile . Messi e Cristiano Ronaldo in bianconero, questione di sliding doors.

Certo, ero impressionato da come faceva cose che altri non riuscivano nemmeno a pensare e ricordo che chiesi a Frank di darmelo alla Juve , visto che loro non potevano farlo giocare avendo già tre stranieri. Ma lui mi rispose che non poteva.

Ero in campo quel giorno, sì, ma onestamente non mi ricordo di lui: allora era solamente uno dei tanti giovani promettenti della loro accademia.

Fu così, infatti, che i dirigenti blaugrana cambiarono idea e decisero di non vendercelo . Fa effetto pensare che, senza quegli elogi di Fabio, Leo avrebbe potuto diventare una stella dell'Espanyol e l'Espanyol avrebbe potuto magari vincere come il Barcellona: saremmo stati compagni di squadra e poi lo avrei anche allenato...

In città, negli ambienti calcistici, avevo sentito parlare di questo ragazzino, mio connazionale, che era arrivato alla Masia. Poi ho sentito che era molto vicino alla firma per l'Espanyol, davvero molto vicino, nell'estate in cui il Barcellona - allora guidato da Frank Rijkaard - giocò contro la Juventus di Capello nel trofeo Gamper.

