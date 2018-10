Il secondo del Cholo è stato ripreso mentre si alza dalla panchina e fissa Lopetegui con uno sguardo che vale più di mille parole. Immagini che hanno riportato alla mente la lite con Mourinho in un derby del 2012 e la celebre frase che l'argentino rivolse allo Special One: "Io non sono Tito (Vilanova, a cui Mou mise un dito nell'occhio durante un Clasico, ndr), io ti stacco la testa!".

Le telecamere del programma "El Dïa Después" hanno infatti ripreso ogni singolo movimento dei due allenatori Julen Lopetegui e Diego Pablo Simeone. Si muovevano, urlavano, sbracciavano e davano continuamente indicazioni ai loro giocatori. La tensione era alta, altissima. Soprattutto quando si è messo in mezzo il Mono Burgos, vice di Simeone, uno che non si tira indietro quando il clima si fa rovente.

Il derby di Madrid valido per l'ottava giornata di Liga si è concluso 0-0. Né il Real Madrid né l'Atletico hanno così sfruttato il passo falso del Barcellona che aveva pareggiato 1-1 contro l'Athletic Bilbao al Camp Nou. A due giorni dal match si continua però a parlare della sfida del Bernabeu e in particolare di quanto successo nell'area tecnica.

