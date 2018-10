L'indiscrezione raccontata da Eduardo Inda, direttore di OkDiario. Il difensore al numero 10: “Non ci metti la faccia quando le cose non vanno bene”.

58 minuti fa di Luca Guerra

Due punti in tre partite di Liga, ottenuti al cospetto di avversari sulla carta non imbattibili come Girona, Leganes e Atletico Bilbao e nonostante due incontri giocati al Camp Nou. Il momento in casa Barcellona non è dei più semplici: dopo aver ottenuto quattro vittorie nei primi quattro turni di Liga, il motore blaugrana ha dato la sensazione di essersi inceppato. Mentre Valverde cerca la giusta soluzione per superare l'impasse, dalla Spagna arrivano le prime voci riguardanti il clima poco sereno nello spogliatoio.

Eduardo Inda, direttore di OkDiario ed ex direttore de El Mundo, organi di informazione vicini alla realtà catalana, ha raccontato un retroscena riguardante due delle stelle del Barcellona: Gerard Piqué e Lionel Messi. Secondo il racconto di Inda ai microfoni della trasmissione El Chiringuito, i due sarebbero arrivati allo scontro dopo la partita contro l'Atletico Bilbao. Il difensore avrebbe accusato il numero 10 argentino di non metterci la faccia nei momenti complicati, mentre Messi avrebbe replicato mettendo sotto accusa i numeri della difesa blaugrana, colpita cinque volte nelle ultime tre partite di campionato.

Mettere sotto accusa un attaccante che con la maglia del Barcellona ha messo a segno 560 reti in 646 partite, vincendo 33 titoli e diventando il calciatore più decorato della storia del club: Piqué lo avrebbe fatto puntando il dito contro la scarsa leadership dimostrata da Messi nei momenti complicati.

Non ci metti la faccia quando le cose non vanno bene.

Capitano per la fascia al braccio, ma non per l'atteggiamento nei confronti dei compagni di squadra e di spogliatoio. Questo il ritratto di Lionel Messi fornito da Gerard Piqué, che ha dimostrato di non gradire il fatto che il numero 10 parli con i media quasi esclusivamente quando è fuori dal'Europa. Secondo Inda, però, la stella argentina del Barcellona non sarebbe rimasto a sentire e avrebbe risposto alle parole del difensore con un'altra accusa, rivolta al reparto arretrato, colpito ben nove volte in sette incontri di Liga e rimasto imbattuto solo contro Alaves e Real Valladolid.

Le cose non vanno bene perché subiamo troppi gol.

Adeguatamente parafrasato, il confronto Piqué-Messi sarebbe andato in questo modo. Un altro nodo da sciogliere per Valverde con la squadra prima a pari punti con il Real Madrid e alla vigilia della sfida di Champions League sul campo del Tottenham, valida per la seconda giornata del gruppo B e potenzialmente già determinante per il primo posto.