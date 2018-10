La Juventus fa nove su nove. Sì, contro lo Young Boys arriva il nono successo stagionale dei bianconeri (sette in Serie A e due in Champions League) che non accennano a fermarsi. Ultimi a cadere i malcapitato svizzerri, sotterrati con un netto 3-0 a firma Paulo Dybala.

Prima del match valido per la seconda giornata del giorone H di Champions League si era però parlato anche di questioni extra campo, in particolare dell'imminente addio di Beppe Marotta.

A Sky Sport era infatti intervenuto il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved:

Non è semplice immaginare una Juventus senza Marotta. Parliamo di una figura molto importante per la nostra società e non solo, visto anche per noi dirigenti giovani è stato fondamentale. Abbiamo imparato molto da lui e vorrei ringraziarlo pubblicamente, con me è stato grandioso. Mi ha aiutato in qualsiasi momento e spiegato quelo che non capivo. La Juventus però va avanti, noi siamo solo di passaggio. Arriverà anche il nostro giorno dell'addio. Questa situazione va accettata e si deve andare avanti, la Juve ci sarà sempre