La Roma in cerca dei primi punti dopo il KO al Bernabeu di Madrid contro il Real

46 minuti fa

Champions League, Roma-Plzen è la partita in programma per la seconda giornata del Gruppo G. I giallorossi sono chiamati alla vittoria per reagire al KO del Bernabeu contro il Real Madrid (3-0 il passivo), mentre i cechi cercano di dare continuità al pareggio interno ottenuto contro il CSKA Mosca.

Nel prossimo turno la Roma andrà in Russia, in casa del CSKA Mosca, il Viktoria Plzen ospiterà i campioni d'Europa in carica del Real Madrid. Ecco gli highlights di Roma-Plzen, 2^ giornata di Champions League:

Edin Dzeko, 1-0 (4'):

Edin Dzko 2-0 (40'):