La partita si mette subito in discesa per i bianconeri che trovano il gol con Paulo Dybala al 5'. L'argentino raddoppia al 33' e trova la rete della personale tripletta al 69': la partita termina 3-0 per la Juventus.

Nella seconda giornata di Champions League il Gruppo H ha in programma Juventus-Young Boys: i bianconeri arrivano dalla vittoria per 2-0 di Valencia, gli svizzeri devono rimediare al KO di Manchester (3-0 dello United).

