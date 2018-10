I big dei campionati europei devono recuperare il terreno con l'attuale numero uno, il brasiliano che milita nella massima divisione estone nel Kalju Nömme.

di Marco Ercole

La corsa per laurearsi miglior bomber d'Europa è in corso, i più grandi attaccanti si sfidano a suon di gol per primeggiare nella classifica Scarpa d'oro 2018/2019. Il detentore dell'ultimo trofeo è Leo Messi, che tra l'altro è anche il giocatore ad aver vinto più volte questo riconoscimento (5), con il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo (4) a una sola lunghezza di distanza.

I parametri per valutare la classifica Scarpa d'oro 2018/2019 sono ormai gli stessi dal 1997, cioè da quando è stato introdotto un coefficiente (che varia tra 1, 1,5 e 2 in base alla difficoltà del campionato di appartenenza) per il quale devono essere moltiplicati i gol realizzati dai giocatori in questione.

Se per i principali tornei europei (quindi Liga, Bundesliga, Premier League, Serie A e Ligue 1) il coefficiente vale 2, troviamo invece a 1,5 dei campionati di medio livello (come quello portoghese o olandese, per esempio), mentre valgono solamente 1 i gol realizzati nelle leghe minori. In quest'ultima categoria rientrano anche alcuni campionati del nord-europa che si giocano principalmente in estate e che, per forza di cose, arriveranno a conclusione molto prima rispetto agli altri.

Classifica Scarpa d'oro 2018/2019: è caccia aperta a Liliu

Per questo motivo, a farla da padroni nella prima parte di stagione, sono i bomber militanti nei campionati dell'Europa Settentrionale, che però con il passare dei mesi vengono sempre sorpassati dai più celebri attaccanti delle leghe principali del nostro continente. Ecco la classifica aggiornata della classifica Scarpa d'Oro 2018/2019 (aggiornata al 2 ottobre 2018):

Nome - Squadra (CAMPIONATO) - Gol (Coefficiente) - Punteggio