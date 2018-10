Le due squadre si beccano con ironia su Twitter sul tifo del brasiliano, ex dei nerazzurri e degli olandesi. La risposta del Fenomeno: "Ho ricordi meravigliosi con entrambi".

29 minuti fa di Luca Guerra

Nella storia di PSV Eindhoven e Inter - soprattutto su sponda nerazzurra - i nomi di grido e i campioni non mancano. Non scontenteremo nessuno pensando però che il calciatore più forte che abbia vestito le due maglie sia Ronaldo Luís Nazário de Lima, per tutti Ronaldo o il Fenomeno. Per questo alla vigilia dell'incrocio tra le due squadre, in programma mercoledì 3 ottobre alle 21 al Philips Stadion per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, i responsabili degli account social dei club hanno scherzato sul tifo dell'attaccante brasiliano.

Tra l'Olanda e l'Italia Ronaldo ha vissuto ben sette stagioni della sua splendida carriera: ad Eindhoven si era rivelato al calcio europeo, quando a 18 anni era arrivato dal Cruzeiro e nell'arco di due annate aveva realizzato 54 reti in 57 partite tra Eredivisie e coppe. Numeri che gli erano valsi il passaggio al Barcellona e poi l'acquisto del suo cartellino da parte dell'Inter, che aveva pagato la clausola rescissoria di 48 miliardi di lire presente nel contratto del calciatore. A Milano il Fenomeno ha vinto una coppa UEFA e il Pallone d'Oro 1997, lasciando in dote 59 reti in 99 partite e due dolorosi infortuni.

Così, se sul campo sarà necessario attendere il fischio d'inizio, sui social la sfida di Champions League tra PSV e Inter ha già avuto il via. Tutto è nato per scherzo, da un tweet in inglese del club nerazzurro, nel quale si chiedeva a Ronaldo per quale squadra avrebbe fatto il tifo taggandolo.

Alla simpatica provocazione dell'Inter su Twitter, il PSV ha replicato sfoggiando una foto di Ronaldo sorridente ai tempi di Eindhoven e una risposta eloquente: "Ovviamente per noi". Sfida accettata. Che l'Inter ha proseguito, ricordando come l'attaccante brasiliano - vincitore di due Coppe del Mondo con la sua nazionale - avesse realizzato con la maglia nerazzurra alcuni dei suoi centri migliori, senza però trovare l'accondiscendenza del PSV. Il club di Eindhoven ha risposto con una gallery di reti e festeggiamenti dell'attaccante, alla quale l'Inter ha controbattuto con una foto che a Milano tanti tifosi ricordano con affetto: Ronaldo che alza al cielo il Pallone d'Oro vinto nel 1997.

Il contest sui social ha attirato centinaia di tifosi a suon di commenti e retweet, ma a mettere la parola fine sulla sfida è stato il diretto interessato. Ronaldo ha infatti risposto con un tweet, spiegando per quale squadra avrebbe fatto il tifo in occasione della sfida di Champions League. Con diplomazia.