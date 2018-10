Il 25 maggio 2005 è una data che ha le sembianze dell'incubo per tutti i tifosi del Milan. In quella notte infatti il Liverpool andò sotto 3-0 nella finale di Champions League giocata allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, salvo poi rimontare i rossoneri e batterli incredibilmente ai rigori.

Dal dischetto fu decisivo Dudek con le sue parate e i suoi balletti sulla linea di porta. Proprio di quelli ha parlato il polacco a Radio Marte, alla vigilia di Napoli-Liverpool:

Jamie Carragher mi chiese di inventare qualcosa per distrarre i calciatori del Milan. Io dissi di no, mi serviva concentrazione. Pui però non mollò e così prova al primo rigorei. Funzionò, così continuai a farlo. In carriera ci ho riprovato altre volte e non sempre ha funzionato. Ero molto in fiducia in quella finale anche grazie ad un doppio intervento su Shevchenko