All'Allianz Stadium la squadra di Allegri cerca di restare a punteggio pieno dopo il successo ottenuto in casa del Valencia: fischio d'inizio alle ore 18.55.

un'ora fa

Otto su otto. La Juventus di Massimiliano Allegri non ha ancora sbagliato un colpo in questa stagione ottenendo otto successi su altrettante partite in giocate. Sette vittoria in Serie A contro Chievo, Lazio, Parma, Sassuolo, Frosinone, Bologna e Napoli, tre punti conquistati in Champions League all'esordio nella fase a gironi contro il Valencia.

Martedì 2 ottobre all'Allianz Stadium i bianconeri vogliono continuare questo filotto: alle ore 18.55 è fissato il fischio d'inizio di Juventus-Young Boys, secoda giornata del Gruppo H. Gli svizzeri sono a zero punti dopo aver perso 3-0 in casa contro il Manchester United (la squadra di Mourinho affronterà il Valencia a Old Trafford).

Ecco dove vedere Juventus-Young Boys in TV e streaming: la sfida dell'Allianz Stadium sarà visibile in diretta e in esclusiva SKY Sport e sull'applicazione SkyGo per tutti gli abbonati al servizio. Per i non abbonati, c'è la possibilità di acquistare un ticket anche giornaliero su NowTv.