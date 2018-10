Ora sono nove. La Juventus sa solo vincere, lo ha dimostrato ancora una volta contro lo Young Boys nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Sette successi in Serie A e due nella massima competizione europea, l'ultimo un netto 3-0 rifilato agli svizzeri e firmato da Paulo Dybala, autore di una tripletta.

Nel post-partita il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha commentato così il successo dei suoi A Sky Sport:

Nonostante fosse assente Cristiano Ronaldom abbiamo fatto una buona partita. Non c'entra l'intesa tra lui e Dybala, quando hai un punto di riferimento in avanti il vantaggio è che entrambi hanno più possibilità di andare a segno. Senza centravanti non giochiamo peggio, siamo meno presenti nell'area avversaria

Poi rimprovera Bernardeschi:

Con Dybala si pestavano un po' i piedi, così ho cambiato posizione a Federico e l'ho messo sul centro-destra dove si trova meglio. Ha fatto una buona partita, gli ho tirato un po' le orecchie perché a volte ha cercato lo spunto personale quando invece doveva dare la palla. La differenza reti è importante. Se si migliora in situazioni come queste, aumentano le possibilità di andare avanti in Champions. Anche perché arriveranno partite importanti in cui devi fare tre gol con cinque occasioni e se non ragioni in un certo modo non vai avanti. Vale anche in campionato