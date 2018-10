Il club bianconero sta programmando le prossime mosse sul mercato: l'obiettivo è fare altri acquisti sullo stile di CR7.

un'ora fa di Marco Ercole

Se pensate che Cristiano Ronaldo sia stato uno dei colpi più sorprendenti di sempre, sappiate che potreste rimanere ancora a bocca aperta. Almeno questo è quello che si legge su Tuttosport, il quotidiano torinese che da sempre segue con molta attenzione le vicende della Juventus.

Secondo quanto riportato, infatti, il colpo di calciomercato che la scorsa estate ha portato il portoghese a vestire la maglia bianconera potrebbe non essere l'ultimo di questo tenore.

Il club di Agnelli, dopo l'addio di Beppe Marotta, starebbe iniziando una nuova fase di programmazione a medio-lungo termine, per stabilizzare la Juventus ai vertici del calcio mondiale, con altri acquisti da stropicciarsi gli occhi. Giocatori che lo stesso patron bianconero ha definito come i "Cristiano Ronaldo del futuro". Dei calciatori che potenzialmente possano vincere il Pallone d'Oro, insomma.

Getty Images Juve, Cristiano Ronaldo in azione contro il Napoli

Calciomercato Juventus, non solo Cristiano Ronaldo

Ecco allora che da questo identikit non possano che uscire fuori solo nomi di altissimo livello. Due di questi parlano francese, una lingua che storicamente (da Platini a Zidane) si è sempre sposata bene con la Vecchia Signora.

I due in cima alla lista di Agnelli, infatti, sarebbero proprio Paul Pogba del Manchester United e Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain.

Per quanto riguarda il primo, non è certo un mistero che il centrocampista dei Red Devils sia un obiettivo di di calciomercato della Juventus da tempo e che, già a gennaio, possano esserci dei nuovi contatti per un clamoroso trasferimento a stagione in corso. Per quanto riguarda il secondo, invece, siamo nel campo dei sogni, di ciò che prima dell'acquisto di Cristiano Ronaldo avremmo definito tutti come una classica "bufala".

Getty Images Mbappe e Pogba, obiettivi di calciomercato Juventus

Pogba, Mbappé, Neymar e gli altri possibili obiettivi

Il trasferimento di calciomercato del portoghese dal Real Madrid alla Juventus ha però aperto la porta a qualsiasi possibilità, ecco perché adesso non è più vietato poter pensare che il fenomeno del Psg possa un giorno giocare in Serie A.

E lo stesso discorso, sempre secondo Tuttosport, vale pure per Neymar, per il quale però resta in vantaggio il Real Madrid. Non è ancora finita, perché oltre a questi top player, nella lista dei potenziali acquisti figurano anche altri nomi illustri.

Ad esempio c'è tutto il tridente offensivo del Manchester City (Agüero a parte), cioè Sterling, Gabriel Jesus e Sané, così come il loro compagno di squadra, il giovane centrocampista inglese classe 2000 Phil Foden. Stessa età e nazionalità di Jadon Malik Sancho, la talentuosa ala di origini trinidadiane di proprietà del Borussia Dortmund. Dal punto di vista del dispendio economico, gli ultimi due sarebbero certamente più alla portata dei nomi elencati in precedenza. Ma anche loro, potenzialmente, potrebbero diventare dei "nuovi Cristiano Ronaldo".