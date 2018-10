Tabellone intenso nel WTA di Pechino, nella notte Italia contro Cuba nei Mondiali di volley. Serie A, Sampdoria-SPAL chiude la settima giornata.

Non ci si ferma mai. Neppure di lunedì, il giorno di solito affidato ai bilanci e ai commenti. Dal calcio di Serie A e Serie B passando ai Mondiali di volley femminile fino al tennis, la programmazione dello sport in TV di lunedì 1 ottobre 2018 è ampia, per una serie di eventi che arriva fino a notte fonda.

Grande attenzione è riservata nel tennis al torneo combined di Pechino 2018, che ospita un Premier Mandatory femminile e un ATP 500 al maschile. Dopo la scorpacciata coincidente con la disputa dell'US Open e la finale femminile Serena Williams-Osaka i fari sono tutti puntati a Oriente, con la settimana clou dell'Asian Swing che coinvolge anche Tokyo. I match che SuperTennis (canale 64 della piattaforma Sky) trasmetterà nel corso della giornata saranno concentrati nel primo pomeriggio, con tre incroci del WTA: Bencic-Wozniacki, Diyas-Osaka, Sevastova-Keys. Per il tabellone maschile spazio alle differite, con Lopez-Coric piatto forte di giornata.

In Serie A la Sampdoria attende la SPAL a Genova per riprendere la marcia verso l'Europa, ma di fronte avrà un avversario voglioso di riscattare il ko interno contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale. In Serie B l'incrocio tra Padova e Pescara archivierà la giornata numero 6 del calendario. Il fuso orario incide invece sugli impegni della nazionale femminile di volley, impegnata in Giappone per i Mondiali. Le Azzurre di Mazzanti, dopo il 3-0 inflitto al Canada, affronteranno nella notte (ore 6,40 in Italia) Cuba con diretta su Rai 2. Ecco i principali appuntamenti con lo sport in TV di lunedì 1 ottobre 2018.

Sport in TV, stasera Serie A e Serie B in campo: il programma di lunedì 1 ottobre 2018

Sport in TV, lunedì 1 ottobre 2018: il programma della mattina

11.50 - Tennis, WTA Pechino, Belinda Bencic v Caroline Wozniacki (SuperTennis)

12.10 - Volley Femminile, Mondiali, Serbia v Brasile (Rai Sport)

12.50 - Biliardo, Snooker European Masters da Lommel (Eurosport)

13.30 - Tennis, WTA Pechino, Zarina Diyas vs Naomi Osaka (SuperTennis)

Nel pomeriggio biliardo e ancora tennis

15.00 - Tennis, WTA Pechino, Anastasija Sevastova vs Madison Keys (SuperTennis)

15.00 - Calcio, Campionato Primavera, Udinese v Atalanta (Sportitalia)

17.15 - Tennis, ATP Tokyo, Yuichi Sugita vs Kei Nishikori (differita su SuperTennis)

18.55 - Biliardo, Snooker European Masters da Lommel (Eurosport)

19.15 - Tennis, ATP Tokyo, Diego Schwartzman v Daniil Medvedev (differita su SuperTennis)

Calcio in TV: Serie A, Serie B e Premier League