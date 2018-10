Insomma, dopo che il Collegio del Coni si era dichiarato incompetente e il Tar del Lazio aveva "rispedito" la vicenda in ambito sportivo, il Tribunale federale decide di non sindacare. Di fatto, riporta Gazzetta.it, siamo al punto di partenza e senza una sentenza.

La Serie B , a meno di clamorose sorprese, resta a 19 squadre (e la C a 59 squadre) come voluto dalla stessa Lega cadetta e deliberato lo scorso 13 agosto dal commissario Roberto Fabbricini. Le società in questione potranno ora fare appello.

