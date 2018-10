Serie A, il presidente dell'Atalanta Percassi: "Così la VAR è inutile"

Il presidente dei bergamaschi è una furia dopo la partita persa 2-0 contro la Fiorentina: nel mirino il rigore assegnato ai viola per fallo di Toloi su Federico Chiesa.

35 condivisioni

un'ora fa

L'Atalanta non ci sta e urla il suo disappunto dopo la sconfitta in casa della Fiorentina nella settima giornata di Serie A. A far discutere è il rigore assegnato ai viola da Valeri per un fallo di Toloi su Chiesa, che però è già in caduta prima che il difensore bergamasco lo tamponi.

Il rigore di ieri è qualcosa di incredibile, non capisco come possano accadere cose del genere

Ha tuonato il presidente della Dea Antonio Percassi, che poi ha continuato:

La VAR ha dato ottimi risultati, ma se non viene usata credo sia meglio lasciar perdere. Ad oggi il bilancio della stagione in corso dice che l'utilizzo non è ottimale. Come faccio a dimenticare Firenze? Servirebbe un sonnifero. Parliamo di un episodio che ha condizionato il risultato, non meritavamo di uscire sconfitti. La squadra comunque c'è e lo ha dimostrato contro un avversario forte. Abbiamo fatto soffire la Fiorentina, siamo stati superiori

Atalanta, l'ad dopo la sconfitta con la Fiorentina: "Errore grave"

Anche l'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato della partita di ieri: