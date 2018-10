Vigilia di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata della fase a gironi di Champions League. In conferenza Alessandro Florenzi accompagna Eusebio Di Francesco e tra le tante domande a cui risponde parla anche del presunto litigio con Edin Dzeko dopo la sconfitta in casa del Bologna:

Dispiace che a volte si debbano scrivere per forza cose del genere. Alcune volte ci prendono, altre no. Questa volta dico fortunatamente non ci hanno preso, se andassi a litigare con Edin ci rimetterei. Tra me e lui non c'è stato assolutamente nulla, siamo amici anche fuori dal campo