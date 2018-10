Alla Dacia Arena la Juventus cerca l'ottava vittoria consecutiva in campionato

I bianconeri di Allegri per centrare l'ottava vittoria consecutiva, quelli di Julio Velázquez per invertire il trend negativo di sconfitte: questi i temi di Udinese-Juventus, ottava giornata di Serie A, in programma sabato 6 ottobre alle 18.00.

Ecco dove vedere Udinese-Juventus in TV e streaming: la sfida del Dacia Stadium sarà visibile in diretta e in esclusiva SKY e sull'applicazione SkyGo per tutti gli abbonati al servizio. Per i non abbonati, c'è la possibilità di acquistare un ticket anche giornaliero su NowTv.