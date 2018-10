Ha prevalso la buona fede di Giuseppe, ecco perché - ha spiegato il legale del giocatore, Sergio Puglisi Maraia - non è stata decisa alcuna sanzione ma solo un richiamo, una nota di biasimo. Non riuscivamo a capire come questa sostanza fosse finita tra gli alimenti di Rossi, non c’è stata alcuna intenzionalità

Il 31enne era stato deferito il 25 settembre scorso dalla procura antidoping di Nado Italia, che aveva chiesto un anno di squalifica, per esser stato trovato positivo alla dorzolamide in un controllo effettuato il 12 maggio scorso dopo Benevento-Genoa.

