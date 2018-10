Mese importante per la stagione delle quattro squadre italiane impegnate in Champions League. E che sfide con Manchester, Liverpool, PSG e Barcellona!

2 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Ottobre già decisivo per le quattro formazioni italiane che hanno l'ulteriore obiettivo di andare avanti nel proprio girone di Champions League. Sono cinque le gare in programma per Juventus, Napoli, Roma e Inter, senza dimenticare le partite che i calciatori convocati nelle rispettive nazionali disputeranno tra il 10 e il 17 ottobre (l'Italia di Roberto Mancini, ad esempio, scenderà in campo il 10 nell'amichevole contro l'Ucraina e il 14 con la Polonia, per la terza gara della Nations League).

I primi impegni delle big italiane sono fissati per martedì 2 e mercoledì 3, quando Juventus e Roma prima, e Napoli e Inter poi, saranno impegnate nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. A seguire, due turni di campionato – intervallati dalla già citata sosta –, un altro di Champions e di nuovo Serie A.

Sette i match da non perdere: da Napoli-Liverpool a Lazio-Inter, passando per Inter-Milan, Manchester United-Juve, PSG-Napoli, Barcellona-Inter e Napoli-Roma (elencati in ordine cronologico).

Serie A e Champions League: le partite della Juventus nel mese di ottobre

Getty Images Cristiano Ronaldo torna all'Old Trafford il 23 ottobre

Per la Juventus, il mese di ottobre si aprirà con la sfida casalinga contro lo Young Boys, nella quale mancherà lo squalificato Cristiano Ronaldo. Il 6, i campioni d'Italia si sposteranno alla Dacia Nera per un derby a tinte bianconere contro la Juventus, mentre alla ripresa dei campionati, davanti agli uomini di Allegri ci sarà il Genoa. Il ritorno di CR7 all'Old Trafford è programmato per il 23, quattro giorni prima della partita con l'Empoli, al Castellani.

2 ottobre: Juventus-Young Boys (Champions League)

6 ottobre: Udinese-Juventus (Serie A)

20 ottobre: Juventus-Genoa (Serie A)

23 ottobre: Manchester United-Juventus (Champions League)

27 ottobre: Empoli-Juventus (Serie A)

Le partite del Napoli

Getty Images Carlo Ancelotti ha guidato il PSG dal 2011 al 2013, ora lo ritroverà da avversario con il Napoli

Più tosto, sulla carta, il calendario dei partenopei, attesi dall'incontro con il Liverpool del 3 ottobre. Il Napoli potrà sfruttare il fattore San Paolo sia contro i Reds che contro il Sassuolo, atteso a Fuorigrotta il 7. Dopo l'Udinese, la squadra di Ancelotti affronterà al Parc des Princes il Paris Saint-Germain, per poi trovarsi di fronte la Roma nel big match della 10° giornata di Serie A (28 ottobre).

3 ottobre: Napoli-Liverpool (Champions League)

7 ottobre: Napoli-Sassuolo (Serie A)

20 ottobre: Udinese-Napoli (Serie A)

24 ottobre: PSG-Napoli (Champions League)

28 ottobre: Napoli-Roma (Serie A)

Le partite della Roma

Getty Images Uno dei gol di Dzeko in Roma-Viktoria Plzen 4-1 del novembre 2016

Scacciato via il momento di difficoltà con due vittorie contro Frosinone e Lazio, i giallorossi di Eusebio Di Francesco sono pronti a rituffarsi in Champions League dopo il brutto ko del Bernabeu. A presentarsi all'Olimpico, martedì, sarà il Viktoria Plzen, mentre il 23 ottobre sarà la volta del CSKA Mosca. In mezzo, la gara esterna con l'Empoli del 6 e quella interna con la Spal il 20, a seguire l'impegno al San Paolo contro il Napoli.

2 ottobre: Roma-Viktoria Plzen (Champions League)

6 ottobre: Empoli-Roma (Serie A)

20 ottobre: Roma-Spal (Serie A)

23 ottobre: Roma-CSKA Mosca (Champions League)

28 ottobre: Napoli-Roma (Serie A)

Le partite dell'Inter

GettyImages La gioia di Samuel Eto'o al fischio finale dell'ultimo Barcellona-Inter (2009-10)

La banda di Spalletti inizierà il mese in Olanda, al cospetto del PSV Eindhoven; il ritorno in Italia coinciderà invece con Spal-Inter del 7 ottobre. Al rientro dalla sosta, un tris da brividi: il 21 c'è il derby col Milan, il 24 la sfida al Camp Nou contro il Barcellona e il 29 Lazio-Inter, la gara che l'anno scorso garantì ai nerazzurri la qualificazione in Champions dopo sei anni d'assenza.