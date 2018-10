Uno stadio nello stadio, interamente dedicato agli sport elettronici: è una delle grandi novità annunciate dal Real Madrid per il nuovo Santiago Bernabeu.

31 minuti fa di Stefano Fiori

Al Real Madrid piace fare le cose in grande, anche nel mondo degli eSport. Il momento in cui i blancos annunceranno il loro primo team ufficiale appare sempre più vicino, nonostante la smentita dello scorso maggio di un loro ingresso nel panorama cinese. Nel frattempo, come ingannare l'attesa? Con una novità, stavolta sicurissima: il nuovo Santiago Bernabeu avrà al suo interno un'arena totalmente dedicata agli sport elettronici. Lo ha rivelato lo stesso Florentino Perez, nell'Assemblea dei Soci andata in scena alcuni giorni fa. Lo conferma quell'assaggio virtuale, nel promo che illustra al mondo come si trasformerà la storica casa delle merengues.

Basta scorrere fino al minuto 2:13 del filmato, pubblicato dal club tricampione d'Europa su YouTube, per sbirciare dentro quello che è destinato a diventare un tempio laico degli eSport. Tornei di FIFA, ma non solo: il menù delle future sfide a colpi di joypad è ancora tutto da stabilire. E la stessa didascalia che accompagna le immagini suona molto discreta: "Creazione di nuovi spazi per il tempo libero e l'intrattenimento".

La sostanza però sarà totalmente diversa: l'arena elettronica non sarà una sala giochi dove aspettare che il Real Madrid scenda in campo. È lì che i campioni degli eSport di tutto il mondo si daranno battaglia, come accade nei palazzetti e nei nuovi impianti che stanno nascendo in ogni parte del pianeta. Come in Cina per esempio, la terra che la Casa Blanca sembrava aver scelto - la scorsa primavera - per lo sbarco ufficiale nel mondo degli sport elettronici. Niente di vero, la prima formazione targata Real deve ancora vedere la luce. Quanto bisognerà invece attendere per il nuovo Bernabeu?

L'arena che ospiterà gli eSport sarà uno dei fiori all'occhiello di un impianto ultramoderno. E soprattutto, una delle fonti d'introito previste dalla dirigenza blanca. Il club conta in 150 milioni di euro le entrate che il nuovo Bernabeu sarà capace di generare. Per quanto riguarda i costi dell'opera, invece, sono saliti rispetto a quanto ipotizzato nel 2014: prima si attestavano attorno ai 400 milioni, ora sono nell'ordine dei 525 milioni. Un esborso calcolato in 25 milioni all'anno, per un arco temporale di 35 anni. Quando sarà pronto? Tre anni e mezzo, questo l'orizzonte temporale per il completamento dei lavori: il 2022 sarà l'anno buono per il taglio del nastro. Quali saranno invece le novità del nuovo stadio?

Oltre all'arena eSport, ci saranno: un maxischermo a 360° gradi; un involucro hi tech che avvolgerà l'intera struttura; la copertura superiore retrattile e tutta una serie di spazi e attività commerciali (esclusa però la presenza di un hotel). Minima invece l'espansione della capienza, che salirà a 81.844 spettatori: saranno solamente 800 i nuovi posti, interamenti dedicata a persone con disabilità. Il progetto finale di ampliamento e ammodernamento dello stadio, inaugurato nel lontano 1947, è stato approvato dal 92% dei soci votanti. Un plebiscito che consentirà al Real Madrid di entrare ancora più da protagonista nel futuro.