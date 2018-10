La rassegna stampa di lunedì 1 ottobre termina con la prima pagina della Bola dedicata al Braga che ritrova la testa del campionato portoghese grazie alla netta vittoria per 3-0 arrivata in casa del Belenenses.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sul Milan che ritrova i 3 punti dopo 4 giornate. Spazio anche alla rivoluzione in casa Juventus dopo che Marotta ha annunciato che non sarà più l'amministratore delegato bianconero.

La rinascita dei rossoneri in campionato è uno degli argomenti che troviamo sulle prime pagine dei giornali italiani della nostra rassegna stampa che si concentra anche sui possibili risvolti societari in casa Juventus dopo l'addio di Beppe Marotta dalla carica di amministratore delegato.

Il Milan rialza la testa dopo il periodo negativo e i 3 pareggi consecutivi in campionato. La squadra di Gattuso ha finalmente ritrovato la vittoria in casa del Sassuolo vincendo con un convincente 4-1 grazie a una grande prestazione di un ritrovato Suso.

Il Milan rialza la testa in campionato vincendo in casa del Sassuolo. L'Europa vince la Ryder Cup di golf mentre lo spagnolo Valverde trionfa ai Mondiali di ciclismo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK