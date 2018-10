Brutta stoccata per i videogiocatori, che avranno scarsissime possibilità di trovare una carta OTW anche in un pacchetto da oltre 10mila crediti.

EA Sports, a partire da FIFA 19, ha deciso di svelare le probabilità d'uscita delle varie carte per tutte le tipologie di pacchetti. Una scelta obbligata, dovuta alle polemiche scaturite in alcune parti d'Europa - Olanda e Belgio in primis - sulle similitudini tra il sistema di pack opening, totalmente casuale e dalle probabilità di "posta grossa" relativamente basse, e il gioco d'azzardo. Una accusa fermamente respinta dalla software house statunitense, che non solo non si è adeguata alle richieste delle autorità che contestavano gli spacchettamenti, ma ha anche fornito un menù a tendina utile a capire quali potrebbero essere gli overall dei giocatori contenuti tra i vari pacchetti presenti nel marketplace.

In questi giorni, ad esempio, EA Sports ha rilasciato i primi pacchetti promozionali Giocatori Zinco Premium. Al prezzo di 12,5mila crediti gli utenti potranno provare ad assicurarsi 12 giocatori, di cui 6 oro e 3 rari, quest'ultimi anche bronzo o argento. Nel banner dei pack è imposto il logo degli Ones to Watch, ovvero quelle carte da tenere d'occhio e che vedranno un aumento del proprio overall ogni qual volta verrà rilasciata una versione IF, Hero, MOTM, Record Breaker o TOTT. Peccato però che, proprio in questi pacchetti, le chance di trovare uno dei 23 OTW siano praticamente nulle, essendo inferiori all'1%. Di seguito la lista completa dei calciatori da tenere d'occhio in FIFA 19.

Alisson (Liverpool)

Joao Cancelo (Juventus)

Sime Vrsaljko (Inter)

Sokratis (Arsenal)

Salif Sané (FC Schalke 04)

Radja Nainggolan (Inter)

Jorginho (Chelsea)

Naby Keita (Liverpool)

Leon Goretzka (FC Bayern Monaco)

Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Alexandr Golovin (AS Monaco)

Fred (Manchester United)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Malcom (FC Barcellona)

Richarlison (Everton)

Thomas Lemar (Atletico Madrid)

Quincy Promes (Siviglia FC)

Felipe Anderson (West Ham United)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Gonzalo Higuain (AC Milan)

Fedor Smolov (Lokomotiv Mosca)

Mariano Diaz (Real Madrid)

Moussa Dembélé (Olympique Lione)

Una bella botta per tutti i videogiocatori, che però avranno modo di scegliere con cognizione di causa: in questa maniera, infatti, tutti gli utenti potranno valutare con coscienza se spendere determinate cifre per i pacchetti oppure investirli nello sniping o nella costruzione della propria squadra.

New clubs. New season. These are the Ones To Watch 👀. See the full team ➡️ https://t.co/mVlw35ukli #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/K43JDbNav5 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 28, 2018

FIFA 19: il resto delle probabilità nei pacchetti

Sempre nei pacchetti Giocatori Zinco Premium di FIFA 19 ci sarà comunque l'opportunità di trovare giocatori oro rari di un certo livello: non è impossibile, infatti, trovare un over 82, visto il 41% di chance garantite dagli sviluppatori del titolo. Più difficile, invece, trovare una carta da 85 in su. In quel caso, infatti, le possibilità scendono fino al 4,2%. Per quanto riguarda i giocatori oro dal valore complessivo minimo di 75 vi è invece una probabilità di uscita del 100%. Dati simili per i pacchetti Oro Premium da 7,5mila crediti. In quel caso però le percentuali per gli 82+ scendono al 20%, mentre salgono fino al 4,6% quelle per gli overall da 84 in su.