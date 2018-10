Il pettine di Football Leaks non smette di imbattersi in altri nodi che riguardano Cristiano Ronaldo. Oltre alla nota vicenda dei problemi fiscali legati ai paradisi offshore, l'inchiesta sui reati legati al mondo del calcio guidata dal settimanale tedesco Der Spiegel aveva fatto emergere un altro episodio che coinvolge il portoghese e risale a nove anni fa.

Secondo quanto emerso in un primo tempo, il 13 giugno 2009 a Las Vegas una donna americana, all'epoca 25enne, avrebbe subito una violenza sessuale dal giocatore. Il giorno stesso la presunta vittima avrebbe sporto denuncia alla polizia ma, prima di sottoporsi agli esami necessari a certificare la violenza carnale, l'avrebbe ritirata, pare in cambio di 375mila dollari che le sarebbero stati versati dallo stesso CR7 a seguito di una transazione extragiudiziale.

Quasi due anni fa, quando emersero i documenti di Football Leaks, il legale tedesco di Cristiano Ronaldo aveva diffidato Der Spiegel da diffondere integralmente la vicenda, bollandola come falsa e lesiva degli interessi del proprio assistito. Ma ora il settimanale tedesco ha deciso di rilanciare, svelando nuovi particolari della vicenda.

Nei giorni scorsi, infatti, Der Spiegel ha rivelato il nome della donna, che era rimasto finora segreto. Kathryn Mayorga, che oggi ha 34 anni, ha raccontato al magazine tedesco che la violenza sarebbe avvenuta nelle prime ore del mattino nella suite dell'albergo che ospitava Cristiano Ronaldo. Il rapporto sarebbe stato particolarmente doloroso per la donna, tanto che il portoghese si sarebbe preoccupato:

Il giocatore ha sempre sostenuto che l'atto fu consensuale e recentemente in un video su youtube ha bollato la vicenda come fake news messe in giro da chi vuole solo farsi pubblicità alle sue spalle. Ma l'avvocato di Kathryn Mayorga, determinato a mettere in dubbio la validità di quella transazione extragiudiziale attraverso una denuncia civile in Nevada, cita un documento di Football Leaks che riporta le dichiarazioni di CR7 all'epoca, nelle quali il giocatore ammetteva che la donna aveva più volte detto no, chiedendogli di fermarsi.

"The Portuguese soccer star, says Kathryn Mayorga, 34, raped her in Las Vegas in 2009. Later, Ronaldo paid her $375,000 so that she would never again speak about that night"



Her lawyer's now questioning the validity of that settlement in a civil complaint https://t.co/0Q4UQnkHIG