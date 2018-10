Il brasiliano, ora 36enne, tentato dal suo "vecchio" presidente e da Galliani: potrebbe tornare a giocare dopo l'addio al calcio e disputare una stagione in Serie C...

38 minuti fa di Carlo Roscito

Ve lo immaginate un Pallone d'Oro in Serie C? No, eh? E invece potrebbe accadere sul serio. Tutto per merito del romanticismo": Kaka al Monza è più di una semplice suggestione. Un colpo che Silvio Berlusconi, diventato patron del Monza, avrebbe in canna per rinforzare il suo nuovo club. E d'accordo, naturalmente, ci sarebbe anche Adriano Galliani, amministratore delegato del club lombardo.

Resta da convincere lui, Ricardo Izecson dos Santos Leite (Kaka, insomma): dovrebbe staccare dal chiodo il chiodo dove ha appeso gli scarpini dopo l'esperienza con la maglia degli Orlando City. In totale, negli Stati Uniti, 25 gol e 19 assist in 78 partite disputate. Tre stagioni che hanno preceduto l'addio al calcio.

Ma occhio, perché la parola "fine" potrebbe trasformarsi in "pausa" o in "anno sabbatico": Kaka ci pensa, non se l'aspettava nemmeno lui di ridiventare protagonista del calciomercato a 36 anni suonati. Tornare in Italia, mettersi in gioco in una serie inferiore, provare a riemozionarsi in campo, da protagonista, prima di cominciare una nuova carriera da dirigente. Berlusconi e Galliani hanno lanciato la proposta: un ex idolo rossonero nella vicinissima Monza.

Calciomercato, pazza idea di Berlusconi: vuole portare Kaka al Monza

Getty Images Silvio Berlusconi, 82 anni, ha acquistato il Monza e ora sogna Kaka

A Monza la Serie B manca da ben 18 anni. La Serie A? Roba vista da fuori, mai conosciuta direttamente. Ed è proprio questo l'obiettivo del tandem Berlusconi-Galliani: spingere la squadra oltre i propri limiti, dove nella sua storia non è ancora arrivata. Aprire orizzonti più ambiziosi. Galliani, in conferenza, aveva lanciato il sasso senza nascondere la mano. Di Berlusconi, ovvio...

Con il Monza gli sta tornando l'entusiasmo. E se gli torna, allora possiamo fare grandi cose...

Kaka è sicuramente una grande cosa. Un affare pazzesco di calciomercato: non tanto dal punto di vista economico (il brasiliano è svincolato e non chiederebbe la luna), quanto per l'aspetto romantico. Il presidente e il pupillo - comprato da semisconosciuto e poi sbocciato a Milano - di nuovo insieme, in un'altra dimensione, per scalare le categorie e far sognare un'altra tifoseria.

Getty Images Kaka, 36 anni, riflette sulla proposta del Monza: ha vinto il Pallone d'Oro nel 2007 da giocatore del Milan

Possono bastare due stagioni per il doppio salto fino alla A: il Monza - che ha perso a Ravenna e ora è a -1 dalla testa della classifica (Fermana e Pordenone a 10 punti) - ha la potenzialità per centrare l'impresa. Chissà se pure per chiudere la trattativa di calciomercato per Kaka. D'altronde, nell'estate del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve, anche questo potrebbe essere definito come "l'acquisto del secolo". Della Serie C, s'intende...