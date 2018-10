Calciomercato Lazio, Immobile e Milinkovic rinnovano fino al 2023

Proprio oggi il presidente della Lazio ha dichiarato in un'intervista a Il Tempo: "Avevo preso un impegno con Simone Inzaghi che non avrei venduto Milinkovic in questa stagione, anche se ho ricevuto un’offerta importantissima il penultimo giorno di mercato. Era un'offerta indecente che penso nessuno in Italia avrebbe mai rifiutato".

I precedenti accordi scadevano nel 2022, la Lazio decide di rinnovare entrambi i contratti per allontanare le pretendenti o quantomeno avere sempre il coltello dalla parte del manico in sede di calciomercato.

