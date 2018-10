Il Pibe de Oro consiglia il numero 10 del Barcellona: "Meglio che non torni in Nazionale, qualsiasi cosa succede danno la colpa a lui".

2 ore fa

No, il nome di Lionel Messi ancora non è ricomparso nella lista dei convocati dell'Argentina stilata del ct ad interim Lionel Scaloni. Un'esclusione momentanea, non definitiva. Una sorta di pausa che il fuoriclasse del Barcellona ha deciso di prendersi dopo l'ennesima delusione rimediata in maglia albiceleste durante il Mondiale.

Secondo Diego Armando Maradona, però, Messi farebbe bene a non tornare mai più in Nazionale. Il Pibe de Oro, attuale allenatore della squadra messicana dei Dorados, lo ha detto chiaramente in un'intervista rilascata al Clarin:

Consiglio vivamente a Leo di non indossare più la maglia dell'Argentina. Se la Nazionale perde nel Sub 15 la colpa è sua, qualsiasi cosa accade di brutto in Argentina è colpa sua. Meglio lasci stare definitivamente, altrimenti rischia di impazzire

Maradona: "L'eliminazione dal Mondiale non è colpa di Messi. Scaloni? Inadatto"

Maradona commenta anche il silenzio di Messi dopo l'eliminazione dal Mondiale:

Vorrei venire a sapere che Messi ha mandato tutti a ca**re! Non è di certo colpa sua se non abbiamo vinto il Mondiale. Stiamo gettando via tutto il prestigio che abbiamo guadagnato in questi anni

Infine su Scaloni: