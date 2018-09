I bianconeri vincono lo scontro diretto con il Napoli. I rossoneri si impongono in casa del Sassuolo. Continua la striscia positiva dell'Inter.

30 set 2018 di Elmar Bergonzini

Una vittoria pesante, anche perché ferma le critiche. Il Milan si impone per 4-1 in casa del Sassuolo nel posticipo della 7^ giornata di Serie A e sale a 9 punti in classifica (ma ha una partita in meno). Priva di Higuain la squadra di Gattuso ha dato finalmente una dimostrazione di forza. Altrettanto importante il successo conquistato dalla Juventus nell'anticipo di sabato pomeriggio contro il Napoli. La squadra di Allegri ha già 6 punti di vantaggio sui partenopei che restano però secondi.

Giornata positiva anche per la Roma che vince 3-1 il derby con la Lazio rilanciandosi in classifica (i giallorossi ora hanno 11 punti). Fra le grandi conquista i 3 punti anche l'Inter che batte 2-0 il Cagliari a San Siro. Significativo il gol di Lautaro Martinez che si sta inserendo in squadra dopo qualche difficoltà iniziale. L'argentino ha segnato il suo primo gol in Serie A.

Continua invece a balbettare il Chievo fanalino di coda. A causa della penalizzazione i veronesi sono ultimi a quota -1. La sconfitta interna con il Torino, maturata nel finale, fa male ed è la terza di fila. Il Chievo, inoltre, non segna da ben tre giornate. Perde ancora il Frosinone, penultimo, sconfitto 2-1 in casa dal Genoa. La squadra di Ballardini è sesta, al pari della Lazio, a quota 12. Sempre più capocannoniere Piatek, che ha un bottino di 8 gol.

Serie A, i risultati della 7^ giornata

Chi non riesce proprio a ingranare è l'Empoli di Andreazzoli, sconfitto per 1-0 a Parma. Decisivo, ancora una volta, Gervinho, già a quota 3 gol in campionato. Si allontana momentaneamente dalla zona retrocessione il Bologna di Filippo Inzaghi che batte 2-1 l'Udinese che si ritrova invece alla seconda sconfitta di fila. Vittoria importante anche quella della Fiorentina che batte 2-0 l'Atalanta e sale al terzo posto in classifica. Domani la sfida fra Sampdoria e Spal a chiusura della giornata. Di seguito tutti i risultati del settimo turno di Serie A.

Roma-Lazio 3-1

Juventus-Napoli 3-1

Inter-Cagliari 2-0

Bologna-Udinese 2-1

Chievo-Torino 0-1

Fiorentina-Atalanta 2-0

Frosinone-Genoa 1-2

Parma-Empoli 1-0

Sassuolo-Milan 1-4

Sampdoria-Spal: domani alle 20:30

Serie A, la classifica dopo la 7^ giornata

La Juventus prende il largo e sale a + 6 sul Napoli, sua prima inseguitrice. Fiorentina, Inter e Sassuolo sono terze a pari merito con 13 punti a testa, seguono Lazio e Genoa un punto sotto e poi la Roma a quota 11. In fondo alla classifica il Chievo soffre a -1, il Frosinone è penultimo con un punto, Empoli terzultimo a quota 5.

1 Juventus 21 punti

2 Napoli 15 Punti

3 Fiorentina 13 Punti

4 Inter 13 Punti

5 Sassuolo 13 Punti

6 Lazio 12 Punti

7 Genoa* 12 Punti

8 Roma 11 Punti

9 Parma 10 Punti

10 Milan* 9 Punti

11 Torino 9 Punti

12 Spal* 9 Punti

13 Sampdoria* 8 Punti

14 Udinese 8 Punti

15 Bologna 7 Punti

16 Atalanata 6 Punti

17 Cagliari 6 Punti

18 Empoli 5 Punti

19 Frosinone 1 Punti

20 Chievo -1 Punti

*una partita in meno