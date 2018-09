Ora però il centravanti polacco ha messo nel mirino un altro record, detenuto da uno degli attaccanti più forti della storia della Serie A e cioè Batistuta . Il Re Leone riuscì a segnare per 11 giornate consecutive nella stagione 94/95. Piatek è a quota 6 ma sembra non volersi fermare.

Krzysztof Piatek continua a stupire il campionato italiano e non smette di infrangere record. Dopo aver raggiunto Shevchenko, che aveva segnato in tutte le sue prime 5 partite giocate in Serie A, ora il genoano non si ferma più.

