Si è sbloccato finalmente lo spagnolo con due gol. Bene anche Castillejo e Kessiè, autori delle altre reti. Male la difesa neroverde.

30 set 2018 di Francesco Bizzarri

Il Milan torna a vincere in Serie A, Sassuolo battuto per 4-1. Dopo tre pareggi di fila, la squadra di Rino Gattuso senza Higuain, cala il poker a Reggio Emilia. Segnano Kessié, Suso (doppietta) e Castillejo.

I ragazzi di De Zerbi invece, hanno provato ad accorciare con Djuricic nel finale, ma non è bastato. Brutta partita in difesa: Rogerio ha sofferto costantemente le discese di Suso, lo stesso per Ferrari. Brutta la partita di Bourabia.

Il Milan ora risale la classifica di Serie A: nove punti e distanza diminuita rispetto alle altre big. Il Sassuolo rimane quinto: l’avvio degli emiliani in questa stagione rimane ottimo.

Serie A, le pagelle di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli 6; Lirola 6, Marlon 5, Ferrari 4.5, Rogerio 5; Bourabia 5 (Dal 57’ Djuricic 6.5), Locatelli 5.5, Sensi 6; Berardi 5.5(Dal 75' Babacar 6), Boateng 6, Di Francesco 5.5 (Dal 57’ Boga 6). All. De Zerbi 6.

MILAN (4-3-3) - Donnarumma 6; Abate 7 (Dal 90' Calabria sv), Musacchio 6, Romagnoli 5.5, Rodriguez 6; Kessié 7, Biglia 6, Bonaventura 6; Suso 8, Castillejo 7 (Dal 71' Cutrone 6), Calhanoglu 5 (Dal 77' Laxalt sv). All. Gattuso 7.

I migliori

Castillejo 7

Un’ora di partita giocata nell’ombra, poi pesca il jolly dal mazzo: sinistro magico e palla che si infila alle spalle di Consigli. Per la prima volta in Serie A il Milan è avanti di tre reti. Senza veri attaccanti. Sì, è strano il calcio.

Kessié 7

Si divora sullo 0-0 un’occasione ghiotta: pallonetto lezioso e salvataggio sulla linea. Poi segna di potenza: mezzo campo sino al limite dell’area con la palla tra i piedi: sinistro preciso e vantaggio rossonero.

Suso 8

Non segnava dal 4 febbraio, il primo gol è una liberazione. Il suo mancino fin qui era servito solo per gli assist, a Reggio Emilia no. Sulla fascia destra è un costante pericolo per la difesa neroverde. Nel finale trova anche la doppietta: migliore in campo e decisivo.

Getty Images Serie A, Suso nell'azione del gol: il suo mancino fa 2-0

I peggiori

Bourabia 5

La sua presenza è passata totalmente inosservata. Non tocca un pallone, è sempre fuori dalla manovra di gioco del Sassuolo. De Zerbi lo richiama in panchina nella ripresa.

Ferrari 4.5

Impreciso quando difende. Molla la marcatura su Suso nell’azione del 2-0: impensabile lasciare allo spagnolo tutto quello spazio per preparare il suo mancino affilato. Mossa sbagliata e pagata.

Rogerio 5

Suso non lo prende quasi mai, quando lo fa è per commettere fallo. In avanti cerca di fare il più possibile, ma non basta. Per finire commette l'ultimo fallo della partita, quello che dà la punizione da cui deriva la doppietta di Suso.