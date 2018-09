Il ragazzo, ricoverato a Mercogliano, ha chiesto di poter seguire la partita: gli è stato fornito un tablet per guardarla dalla terapia intensiva.

3 ore fa

L'amore per la propria squadra del cuore porta davvero a superare tutti gli ostacoli, anche quelli più difficili. A dimostrarlo è stato Dario, un ragazzo di 16 anni che si trova in ospedale proprio nel giorno di Juventus-Napoli.

Ricoverato in una clinica a Mercogliano (provincia di Avellino) per via di un malore avuto qualche giorno fa dovuto alle complicazioni di una neoplasia, il giovane si è svegliato dalla rianimazione dopo essere stato incosciente per tutta la mattinata con una sola richiesta: poter vedere Juventus-Napoli anche da lì.

A riportarlo è Repubblica, che svela come tutto il reparto di terapia intensiva si sia attivato per accontentare il 16enne a cui è stato fornito un tablet per seguire in diretta Juventus-Napoli. Dario, tifoso dei partenopei, di sicuro non sarà felice del risultato finale. Ma ha dimostrato ancora una volta che il tifo può regalare forze inaspettate e ora potrà pensare alla sua guarigione dopo aver seguito la sua squadra.