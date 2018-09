Alla Juventus potrebbe infatti tornare Zinedine Zidane : dopo le sue dimissioni dalla panchina del Real Madrid si era parlato del suo ingresso nella società bianconera e adesso, con l'addio di Marotta, l'arrivo del francese diventa una pista percorribile. Magari per riunire la coppia formata da lui e Cristiano Ronaldo che negli ultimi anni ha fatto le fortune dei Blancos in Champions League.

Il giorno successivo al sorprendente annuncio di Marotta che ha svelato il suo addio alla Juventus , in casa del club campione d'Italia è già tempo di riflessioni sul nome del possibile sostituto dell'ormai ex amministratore delegato.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK