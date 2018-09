L'allenatore del Milan però dovrà fare a meno di Higuain e Cutrone, schierano Castillejo come punta centrale nel tridente con Suso e Calhanoglu. Nessuna sorpresa per il Sassuolo con Boateng centravanti che ha già segnato 3 gol in questa Serie A . Ecco quindi le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan.

