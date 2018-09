La Juventus batte il Napoli e scappa in testa alla classifica, la Roma si rialza nel derby contro la Lazio mentre l'Inter

2 condivisioni

51 minuti fa di Daniele Minuti

Il ricchissimo sabato di calcio, in particolare per il campionato italiano, ci ha regalato risultati già molto pesanti per l’esito della Serie A anche se ci troviamo soltanto a fine settembre. La Roma ha superato la Lazio nel derby pomeridiano mentre la Juventus ha sconfitto il Napoli.

I giallorossi sono rinati nella stracittadina, superando i biancocelesti per 3-1, stesso risultato con cui i campioni d’Italia hanno sconfitto la squadra di Ancelotti trovando 3 punti che gli hanno permesso di allungare il vantaggio in testa alla classifica.

Sono ovviamente i risultati dei due big match di sabato a dominare le prime pagine della rassegna stampa italiana di domenica 30 settembre, mentre all’estero ci si concentra sulle partite di Barcellona e Real Madrid.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Marziani"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport celebra la Juventus che ieri ha trovato la sua settima vittoria in campionato battendo il Napoli nello scontro diretto per 3-1. Decisivi i gol messi a segno da Mandzukic e Bonucci.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "Le vince tutte"

Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla vittoria della Juventus contro il Napoli, che permette ai bianconeri di allungare in classifica. Spazio anche al successo della Roma nel derby contro la Lazio.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Marziano Ronaldo"

Anche su Tuttosport il focus è sulla Juventus di Allegri che ha trovato la sua settima vittoria nelle prime 7 giornate di Serie A contro il Napoli. Ora i bianconeri hanno 6 punti di vantaggio sui partenopei.

L'Équipe: "Neymar fait le grand 8"

Iniziamo la rassegna stampa estera con l’apertura dell’Équipe che celebra il Paris Saint-Germain. I campioni di Francia, con la loro vittoria di ieri contro il Nizza, hanno eguagliato il record come miglior partenza nella storia della Ligue 1.

As: "El derbi de los porteros"

La prima pagina di As è dedicata al derby di Madrid giocato ieri sera. Real e Atletico si sono annullate nella partita del Santiago Bernabeu e l'incontro è terminato con un pareggio senza reti che ha esaltato Oblak e Courtois.

Sport: "Líderes a pesar de todo"

La prima pagina di As è dedicata al Barcellona che non riesce a trovare la vittoria in campionato: per i campioni di Spagna in carica è arrivato un pareggio casalingo contro i baschi dell’Athletic Bilbao.

Mundo Deportivo: "Líder (la Liga sigue igual)"

Anche il Mundo Deportivi si concentra sul momento poco positivo del Barcellona. La squadra di Valverde ha trovato un 1-1 in rimonta contro l’Athletic Bilbao grazie a un gol di Munir nel finale di partita.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "Dos porterazos (y una Liga sin dueño)"

La prima pagina di Marca è dedicata a Real Madrid-Atletico Madrid, terminata 0-0. Al Santiago Bernabeu le due squadre hanno trovato un pareggio che non ha permesso di approfittare dell'1-1 fra Barcellona e Athletic Bilbao.

A Bola: "Capitão Bruno"

Chiudiamo la rassegna stampa di domenica 30 settembre con la prima pagina della Bola, dedicata allo Sporting Lisbona che ieri ha sconfito per 2-0 il Maritimo in casa avvicinandosi alla testa della classifica in campionato.