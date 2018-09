Nell'ottava giornata del campionato il big match è quello all'Olimpico tra Lazio e Fiorentina: la Juventus va a Udine, il Napoli ospita il Sassuolo.

2 ore fa

Dopo i botti dell'ultima di campionato, con il derby della Capitale vinto dalla Roma e, soprattutto, la sfida all'Allianz Stadium che ha visto il successo della Juventus sul Napoli, è già tempo di pensare al prossimo turno Serie A.

L'ottava giornata si aprirà ufficialmente venerdì 5 ottobre con l'anticipo tra Torino e Frosinone, per chiudersi poi domenica sera con il posticipo tra la Spal e l'Inter.

Questa volta non ci sarà un turno infrasettimanale di mezzo, ma gli impegni europei delle squadre italiane presenti in Champions League ed Europa League andranno per forza di cose a influire sulle prestazioni in Serie A.

Prossimo turno Serie A: dove vedere l'8^ giornata in TV su Sky e DAZN

Andiamo ora a vedere nello specifico il programma del prossimo turno Serie A, comprese le indicazioni su dove vedere in TV le 10 partite del nostro torneo. Come sempre tre di queste saranno un'esclusiva di DAZN, mentre le altre 7 saranno visibili solo su Sky.

Torino-Frosinone (venerdì 5 ottobre ore 20.30, Sky)

Il prossimo turno si apre ufficialmente venerdì 5 ottobre alle 20.30, con l'anticipo Torino-Frosinone che sarà visibile in esclusiva su Sky. I granata di Walter Mazzarri sono riusciti a tornare alla vittoria nell'ultima giornata contro il Chievo grazie al primo gol di Zaza, mentre i ciociari (in ritiro punitivo) sono reduci dalla quinta sconfitta consecutiva in campionato.

Cagliari-Bologna (sabato 6 ottobre ore 15, Sky)

Si passa poi alle partite degli anticipi di sabato 6 ottobre: la prima è quella in programma alle 15 (diretta su Sky) tra il Cagliari e il Bologna. I padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria in casa di questo campionato e allo stesso modo i ragazzi di Pippo Inzaghi (reduci da due vittorie nelle ultime tre partite) non hanno ancora mai centrato tre punti in trasferta in questo torneo.

Udinese-Juventus (sabato 6 ottobre ore 18, Sky)

Alle 18 di sabato (trasmessa da Sky) sarà possibile vedere se la Juventus (4 giorni dopo la partita di Champions League contro lo Young Boys) riuscirà a mantenere impeccabile la sua striscia di vittorie consecutive in questo torneo. Ci proverà in trasferta, alla Dacia Arena, dove l'Udinese vorrà però tentare di rialzare la testa dopo le due sconfitte di seguito rimediate nelle ultime giornate contro Lazio e Bologna.

Empoli-Roma (sabato 6 ottobre ore 20.30, DAZN)

Dopo la vittoria nel derby e la partita del 2 ottobre allo Stadio Olimpico contro il Viktoria Plzen, la Roma torna di nuovo in campo al Castellani di Empoli alle 20.30 di sabato, nella prima partita trasmessa da DAZN di questa ottava giornata di campionato. Per Aurelio Andreazzoli sarà così l'occasione di ritrovare il suo ex club e provare a fargli lo sgambetto.

Genoa-Parma (domenica 7 ottobre ore 12.30, DAZN)

Altro tema da seguire in questa ottava giornata di Serie A sarà quello di vedere se la rivelazione di questo campionato, il polacco Krzysztof Piatek, riuscirà a segnare ancora, per la settima volta consecutiva, continuando a inseguire il record di Batistuta (11) firmato nella stagione 1994/1995. El Pistolero ci proverà nella partita casalinga contro il Parma, che si potrà seguire su DAZN alle 12.30 di domenica 7 settembre.

Atalanta-Sampdoria (domenica 7 ottobre ore 15, Sky)

Alle 15 di domenica ci sarà come sempre la massima concentrazione di match in contemporanea. Tra i tre incontri c'è quello all'Atleti Azzurri d'Italia tra l'Atalanta e la Sampdoria (su Sky), con i bergamaschi di Gasperini alla ricerca contro i blucerchiati di una vittoria in campionato che manca ormai dalla prima giornata (4-0 con il Frosinone).

Milan-Chievo (domenica 7 ottobre ore 15, Sky)

Altra partita delle 15, sempre trasmessa su Sky, è quella tra il Milan e il Chievo. I rossoneri di Gattuso affrontano un Chievo deluso e arrabbiato, uscito sconfitto nei minuti finali nell'ultima partita al Bentegodi giocata contro il Torino.

Lazio-Fiorentina (domenica 7 ottobre ore 15, DAZN)

Il big match di questa ottava giornata di campionato è in programma alle 15 di domenica 7 ottobre e sarà trasmesso su DAZN. Si tratta della partita allo stadio Olimpico tra la Lazio, reduce dalla sconfitta in campionato nel derby e dalla successiva gara di Europa League in Germania contro l'Eintracht Francoforte, e la Fiorentina di Pioli, riuscita a vincere (tra mille polemiche) nell'ultima gara di Serie A con l'Atalanta.

Napoli-Sassuolo (domenica 7 ottobre ore 18, Sky)

Al San Paolo il Napoli di Ancelotti proverà a tirarsi su dopo la sconfitta all'Allianz Stadium nell'ultima di campionato. Gli azzurri, che mercoledì se la dovranno vedere sempre in casa con il Liverpool in Champions League, dovranno però affrontare il Sassuolo di De Zerbi, rivelazione di questo torneo. La partita si giocherà alle 18 di domenica e sarà visibile su Sky.

Spal-Inter (domenica 7 ottobre ore 20.30, Sky)

I nerazzurri di Spalletti, nel posticipo di domenica 7 ottobre alle 20.30 (trasmesso su Sky), giocheranno contro la Spal a Ferrara per cercare la terza vittoria consecutiva in campionato. L'Inter però dovrà fare i conti con le fatiche dei viaggi europei, visto che mercoledì scenderà in campo in Olanda contro il PSV Eindhoven per il secondo turno del girone di Champions League.