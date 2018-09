Una parte del Bernabeu infatti, non contenta della prestazione della squadra di Lopetegui, ha incominciato a cantare il nome di Cristiano Ronaldo che è tornato a risuonare nelle mura dello storico stadio del Real Madrid. Segno che nonostante i Blancos siano al di sopra di tutto, ci sono giocatori che non si dimenticano.

Il derby fra i Blancos e l'Atletico Madrid, valido per la settima giornata del campionato spagnolo, è terminato 0-0 in particolare per la grande prestazione dei due portieri Oblak e Courtois. Ma incredibilmente nel secondo tempo, Cristiano Ronaldo è riuscito a diventare protagonista.

I tifosi del Real Madrid sono storicamente abituati bene per quanto riguarda i loro giocatori, eppure uno come Cristiano Ronaldo sembra aver lasciato il segno ancora più degli altri nei cuori dei sostenitori delle Merengues.

