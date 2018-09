I Colchoneros hanno rilasciato un comunicato ufficiale con tanto di screenshot di alcuni episodi arbitrali (un presunto calcio di rigore per l' Atletico Madrid nel derby per fallo di mano di Casemiro) per annunciare una protesta ufficiale.

I Colchoneros rilasciano un duro comunicato: "Parleremo con il Comitato Tecnico degli Arbitri per via del diverso utilizzo dello strumento tecnologico".

