La settimana che inizierà lunedì 29 ottobre sarà molto particolare per Frank Lampard: l'ex centrocampista della Nazionale inglese, ora allenatore del Derby County, dovrà guidare la squadra attualmente in Championship nella sfida contro il "suo" Chelsea.

The Blues have been drawn at home to Frank Lampard's Derby County in the fourth round of the #CarabaoCup! 👍 pic.twitter.com/ZB8HAyPEuf