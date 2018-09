Al momento non sono arrivati commenti da parte del club che sul suo sito ufficiale si è limitato a riportare le parole dette da Marotta dopo il fischio finale. Ma nell'attesa di capire quali siano le ragioni che hanno portato alla separazione fra le parti, ora c'è curiosità sul futuro del dirigente che potrebbe accasarsi presto in un'altra big del nostro campionato: il Napoli .

L'amministratore delegato ha annunciato che al termine del suo contratto (fine ottobre) non farà più parte del Consiglio di Amministrazione della Juventus pur rimanendo responsabile dell'Area Sport, anche se non si sa per quanto tempo.

La giornata di sabato ha lasciato un gusto agrodolce in bocca ai tifosi della Juventus : la vittoria contro il Napoli ha confermato il dominio bianconero in campionato ma nel post partita sono arrivate le inaspettate parole di Marotta .

