I rossoneri tornano alla vittoria con una prestazione convincente in casa dei neroverdi: in gol Kessié, Suso (doppietta) e Castillejo.

2 condivisioni

30 set 2018

In una settima giornata piena di partite importanti, il posticipo domenicale è una partita che può dire tantissimo sulle stagioni delle due squadre in campo: al Mapei Stadium va in scena Sassuolo-Milan.

Dopo un primo tempo equilibrato, i rossoneri passano in vantaggio al 39esimo con una bellissima discesa di Kessié. Il raddoppio è arrivato all'inizio del secondo tempo con Suso, imitato poco dopo da Castillejo. Djuricic ha accorciato le distanze ma Suso nel recupero ha fissato il risultato di Sassuolo-Milan sul 4-1 finale.

Nella prossima giornata il Milan tornerà a giocare a San Siro ospitando il Chievo che è ancora a -1 in classifica mentre il Sassuolo dovrà andare al San Paolo per sfidare un Napoli in cerca di riscatto dopo la sconfitta con la Juventus. Ecco gli highlights di Sassuolo-Milan.