Dopo questa partita entrambe le squadre sono attese da degli impegni molti difficili: la Fiorentina di Pioli andrà a far visita all'Olimpico dove la attende la Lazio, mentre l'Atalanta dovrà vedersela in casa contro la Sampdoria. Ecco i video dei gol di Fiorentina-Atalanta :

Fiorentina-Atalanta è stata una sfida particolarmente equilibrata, la squadra viola è riuscita ad andare in vantaggio con un (discusso) calcio di rigore ottenuto per fallo di Toloi su Chiesa e trasformato da Veretout. Nonostante il forcing dei nerazzurri, nel recupero è arrivato il raddoppio con una gran punizione di Biraghi: finisce 2-0.

I Viola vanno in vantaggio nel secondo tempo con un discusso calcio di rigore concesso per fallo su Chiesa e trasformato da Veretout. Nel recupero raddoppio di Biraghi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK