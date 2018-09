Il deputato ha svelato le sue intenzioni con un video sul suo profilo di YouTube: "La Romagna è al centro del mondo e io voglio dare un segnale".

un'ora fa

Vittorio Sgarbi è un personaggio quanto meno istrionico e ci ha abituati a comportamenti sorprendenti. Ma di certo nessuno si poteva aspettare l'annuncio fatto oggi dal deputato: vuole comprare la società di calcio del Cervia.

Ho deciso di acquistare la squadra di calcio del Cervia/Milano Marittima.: https://t.co/FAarGsyDwU tramite @YouTube — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) September 30, 2018

La rivelazione viene fatta dallo stesso Sgarbi con un video sul suo canale YouTube (in cui è seduto alla finestra in accappatoio, sul vestiario adatto a un dirigente c'è ancora da lavorare) in cui spiega le ragioni che lo hanno portato a interessarsi al Cervia.

Volevo dare un segnale e ci avevo già provato con la SPAL. Invece al centro del mondo c'è la Romagna e con un gruppo di miei amici acquisterò il Cervia Calcio/Milano Marittima.

Ora si attende l'ufficialità dell'affare col Cervia (attualmente in Eccellenza) che torna al centro dei riflettori dopo le ormai celebri stagioni passate come squadra protagonista del reality show "Campioni" nei primi anni 2000. E chissà che ora con Sgarbi presidente non possa tornare ai "fasti" di un tempo.